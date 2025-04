Vlak voor de start: Thibau Nys houdt stevig de boot af voor zege in Waalse Pijl

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys rijdt vandaag voor het eerst de Waalse Pijl. Hij werd meteen tot één van de topfavorieten gerekend.

Heel veel schoon volk aan de start van de Waalse Pijl vandaag. Ook Thibau Nys is van de partij en hij wordt meteen gebombardeerd tot een mogelijke winnaar.

Niet mis voor je eerste deelname, al weet Nys zelf ook maar al te goed dat deze koers hem op het lijf geschreven is. Toch houdt hij de boot af, vlak voor de start.

“De kans is nog altijd veel groter dat ik hier niet win dan wel”, vertelt hij bij Sporza meteen over zijn winstkansen in deze koers vandaag.

Op de slotklim kan hij zeker het verschil maken, al maakt hij meteen ook de vergelijking met de Amstel Gold Race waar ze zoveel van hem verwacht hadden bij zijn eerste deelname afgelopen zondag.

“In principe moet de Muur van Hoei mij liggen, maar dat kon je ook over de Cauberg zeggen en dat was net de plaats waar ik in de Amstel volledig ben ontploft”, besluit hij.