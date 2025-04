"Zo moet het gebeuren": Ex-winnaar zegt hoe Remco Evenepoel de Waalse Pijl kan winnen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Vandaag staat Remco Evenepoel aan de start van de Waalse Pijl. Maar hoe kan hij deze koers helemaal naar zijn hand zetten?

Remco Evenepoel is na zijn demonstratie in de Brabantse Pijl en zijn goede vorm in de Amstel Gold Race één van de topkandidaten om vandaag de Waalse Pijl te winnen.

Voor velen is het spurtje bergop op de Muur van Hoei de enige kans om deze koers te winnen, maar dat ziet ex-winnaar Rik Verbrugghe toch eventjes anders.

“Als ik de ploegleider zou zijn, dan zou ik Remco aanraden om aan te vallen. Dat is sowieso zijn stijl: de koers hard maken en de wurggreep hoe langer hoe meer aanspannen”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Voor de Muur van Hoei van iedereen af geraken dus, want Evenepoel heeft wel de kwaliteit in huis om het lang vol te houden in een gevecht van man tot man.

“Daar komt nog bij dat een renner van zijn kaliber sowieso kwaliteitsvol volk meekrijgt dat ook wil trappen. Het is trouwens niet alleen zijn manier van rijden, het is de trend om op pakweg tachtig kilometer van de streep de race uit elkaar te laten spatten”, gaat Verbrugghe verder.

Maar ook in een klassieke sprint bergop ziet Verbrugghe de nodige kansen voor Evenepoel. “In zo'n onderneming is positionering minstens even belangrijk als explosiviteit. Als hij zich weet te plaatsen en te handhaven vooraan heeft hij zeker kansen.”

Het tempo zal de hele koers hoog gehouden moeten worden. Enkel zo kan Evenepoel ervoor zorgen dat zijn tegenstanders zwakker richting de eindsprint gaan.