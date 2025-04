Bruyneel hamert op levensgroot verschil tussen luitenanten van Evenepoel en die van Pogacar: "Ze zitten niet eens in de buurt"

Johan Bruyneel kijkt nu al uit naar de strijd tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik. Vanuit zijn achtergrond als ploegleider is het interessant om het teamgebeuren van naderbij te bekijken.

Dat doet Bruyneel zelf ook in de podcast The Move. Hij begint met een compliment te geven aan de ploeg van Evenepoel. "Je moet Soudal Quick-Step krediet geven. We hebben gezegd dat ze onbestaand waren in de kasseiklassiekers. Het is duidelijk dat ze de switch gemaakt hebben om een ploeg te bouwen rond Remco Evenepoel. Nu hebben ze jongens die hem in de finale kunnen steunen."

De helpers van Evenepoel zetten hun beste beentje voor, maar is het genoeg? "Ze zitten niet eens in de buurt van de kwaliteit van UAE, in mijn opinie. De jongens in dienst van Remco zijn er echt om hem te ondersteunen, de luitenanten bij UAE zijn er om de koers te beslissen." Dat is een wezenlijk verschil en dat maakt Pogacar nog moeilijker te verslaan.

Weinig tactiek in Luik-Bastenaken-Luik

Is er een tactiek die je kan bedenken om hem toch te verschalken? "Het is heel moeilijk in een eendagskoers. Ik heb een tactiek in het achterhoofd voor het verslaan van Pogacar in een rittenkoers, maar in Luik-Bastenaken-Luik kan je weinig doen als ploegleider. Eens ze op La Redoute komen, is het man tegen man. Ook omdat de toppers zoveel beter zijn dan de rest."

Dat haalt bijna het hele belang van een ploegtactiek onderuit. "Het maakt niet eens uit of je daar een extra mannetje hebt. Die zal toch ook onmiddellijk gelost worden. Dat is ook waarom ze zo graag zo vroeg tegen elkaar koersen. Ze willen de ploegmaats rond hun concurrenten uitschakelen", kruipt Bruyneel in het hoofd van de absolute kleppers.

Renner vooruit sturen helpt Soudal Quick-Step amper

Als die wil aanwezig is, valt daar weinig tegen te beginnen. "Stel dat Soudal Quick-Step Mauri Vansevenant of Maximilian Schachmann vooruit stuurt. Wat gaan die doen eens Pogacar en Evenepoel eraan komen? Er is niet veel dat de helper kan doen, na één aanval zal die gelost zijn."