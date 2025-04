De conclusies zijn helder: Belgische ex-renners maken zonder verpinken de balans op van het voorjaar van Wout van Aert

Nu we in de periode van de Waalse klassiekers zitten, weten we ook dat het voorjaar van Wout van Aert erop zit. Enkele Belgische ex-renners hebben zijn prestaties nog eens onder de loep gehouden.

Dat hebben Frédéric Amorison en Kévin Van Melsen gedaan in Dans le Peloton, een uitzending op RTL sports. Amorison benadrukt vooral de regelmaat die er nog steeds is bij Van Aert. "Wie kan opscheppen over zo'n uitslagen of welke ploeg heeft een renner die in verschillende klassiekers vierde wordt en die tweede wordt in Waregem?"

Amorison predikt dan ook realisme en vindt dat we de lat voor Van Aert ook niet té hoog mogen leggen. "We zeggen vaak: "Het gaat om Van Aert, we verwachten meer". Maar hij staat simpelweg een trapje onder echte fenomenen. Ik ben persoonlijk heel tevreden over het voorjaar van Wout van Aert, vooral gezien van waar hij komt."

Data leveren geen zege van Van Aert op

Tom Dumoulin beweerde dat het niet winnen van een klassieker door Van Aert het failliet is van de data. "Het klopt dat zo'n ploegen er bovenop zitten met alle data, zelfs bij de jongeren", reageert Van Melsen op die stelling. "Het klopt ook dat Wout van Aert van trainer veranderd is. Zijn sprint heeft hem in de klassiekers in de steek gelaten en dat was net zijn sterk wapen in het verleden."

Het moet moeilijk zijn om met zo'n scenario als renner geconfronteerd te worden. "Met zijn sprint van twee-drie jaar geleden had hij zeker een klassieker gewonnen. Zeker Dwars door Vlaanderen had hij dan gewonnen. En het is zo'n klassieke zege waar het hem aan ontbreekt. Twee jaar geleden had Remco Evenepoel Wout van Aert ook niet kunnen verslagen in de sprint."

Van Aert rijdt sterke klassiekers maar sprint matig

Dat brengt Van Melsen bij zijn finale conclusie over het voorjaar van Van Aert. "Het zwakke punt is dat hij zijn explosiviteit en sprint verloren heeft. Desondanks heeft hij sterk gereden in de klassiekers."