De Mathieu van der Poel-evolutie is de grote vrees: "Ik zie nu al dat het verandert"

Het is altijd heel knap als iemand aan Mathieu van der Poel moet denken. Dat wil daarom nog niet zeggen dat die persoon dezelfde evolutie moet ondergaan.

Dat zou immers slecht nieuws kunnen zijn voor de spektakelwaarde. In het vrouwenwielrennen doet Puck Pieterse denken aan Mathieu van der Poel. Daar hadden ook Ruben Van Gucht en Ine Beyen het over. Aan de jongere versie van Van der Poel dan, die geregeld onbezonnen en van heel ver aanviel, al was het maar tegen de verveling.

Pieterse is met een even aanvallende koersstijl vele harten aan het veroveren. "Puck heeft een hele mooie toekomst voor zich", krijgt ze ook lof van Demi Vollering, de vrouw die ze nog versloeg in de Waalse Pijl. "Haar manier van koersen is leuk", beaamt Vollering ook. Haar landgenote is dus niet blind voor wat een renster populair maakt.

Pieterse een aanwinst voor de vrouwenkoers

Het is ook opvallend dat Pieterse zo snel de top heeft bereikt nadat ze zich op de weg richtte. "Alles wat Puck doet is meteen raak. Ze is een goede aanwinst voor het vrouwenwielrennen. Een koers voor de eerste keer rijden is ook altijd wat makkelijker. Je weet niet wat je ervan moet verwachten maar de tegenstanders weten dat ook niet en kijken ook zo nog niet naar je."

Vollering vreest dat Pieterse wel eens de weg van Van der Poel zou kunnen opgaan, in die zin dat die spontane aanvallen misschien wel verminderen. "Ik hoop dat ze op dezelfde manier blijft koersen als ze haar wat beter kennen. Ik zie nu al dat het iets verandert. Helemaal in het begin van haar carrière koerste ze veel meer aanvallend. Nu begint ze al wat te doseren. En ja, misschien ook wat slimmer te rijden."

Vollering benieuwd naar wat Pieterse doet onder druk

Dat laatste wil Vollering als tegenstandster ook liever niet, maar ze heeft echt wel oog voor het belang van de vrouwenkoers. In elk geval wordt de ontwikkeling van Pieterse iets om in de gaten te houden. "Ik ben benieuwd of ze het onder druk ook kan afmaken. Ik denk van wel. We gaan het zien."