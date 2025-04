Groot verschil in vormcurve sommige ploegmaats, Evenepoel weet wie hem bijstaat in Luik: "We weten dat het moeilijk wordt"

Remco Evenepoel wil Luik-Bastenaken-Luik voor een derde keer winnen. Zijn ploegmaats krijgen ook een belangrijke rol om dat doel te bereiken.

Een sterke ploeg aan zijn zijde hebben is zeker geen overbodige luxe in de strijd met Tadej Pogacar. Het moet gezegd dat Evenepoel wat dat betreft in de voorbije koersen niet te klagen had. Zijn meeste teamgenoten maakten een sterke indruk maar niet allemaal. Er is dus sprake van een verschillende vormcurve bij de renners die Evenepoel moeten ondersteunen.

Vooral het verschil tussen bijvoorbeeld een Schachmann en een Van Wilder valt op. Die laatste was uitstekend in de Amstel: door in de groep van Remco een fors tempo op te leggen, was ook Van Wilder een belangrijke factor in het terughalen van Pogacar. Evenepoel vertelde zelf na die koers dat Schachmann niet zijn beste dag had.

Evenepoel lovend over meeste ploegmaats

De Duitser was ook wel ten val gekomen, zoals Van Wilder ook zou vallen in de Waalse Pijl. Het blijft afwachten wat de naweeën van die crashes zullen zijn. In elk geval zijn zij geselecteerd om Evenepoel te ondersteunen in Luik-Bastenaken-Luik, net als Gil Gelders, Pieter Serry, Mauri Vansevenant en Louis Vervaeke. Evenepoel loofde na de Waalse Pijl de prestaties van die drie laatste renners.

"We hebben zoveel mooie herinneringen aan deze koers", blikt ploegleider Klaas Lodewyck vooruit naar Luik-Bastenaken-Luik. "We hopen om nog meer mooie herinneringen te creëren, maar we weten dat het moeilijk wordt. Het is nog altijd een Monument, en eentje met een heel zwaar parcours." Op dat uitdagende terrein is er dus wel voldoende gelegenheid om het verschil te maken.

Soudal Quick-Step heeft moed gevat

"We brengen een sterke ploeg aan de start die naar Luik gaat met veel motivatie en moreel na onze recente resultaten in de Ardennen", uit Lodewyck het geloof in zijn renners. "Dit geeft ons het vertrouwen dat we opnieuw kunnen vechten voor een mooie uitslag."