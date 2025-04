Kans op mythische tweestrijd tussen Evenepoel en Pogacar groter dan ooit: analisten sluiten één scenario al helemaal uit

We hebben al een geweldige strijd gezien tussen Evenepoel en Pogacar in de Amstel. Toen nog met Skjelmose als derde hond en die ging dan nog met de zege aan de haal. Voor komende zondag verwachten we echt een tweestrijd.

Dat is toch wat je hoort bij analisten die voeling hebben met het peloton, zoals ex-renner Frédéric Amorison. Hij kijkt uit naar een gevecht voor de overwinning tussen Evenepoel en Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik. "Het zou de eerste keer zijn, onder deze omstandigheden", zegt hij in Dans le Peloton bij RTL sports. "Elk van hen heeft al Luik-Bastenaken-Luik gewonnen maar dan was de andere afwezig of scheelde er iets mee."

Daar is deze keer voorlopig helemaal geen sprake van. Het komt er dus op aan om op de dag zelf recht te blijven. "Nu verloopt alles goed voor deze twee geweldige kampioenen. We zijn er nu nog zekerder van dat ze er in de finale in Luik bij zullen zijn. Zonder blessures, zonder recente valpartijen: alles is voor beiden zoals je het wil als wielrenner."

Van Melsen sluit verrassing volledig uit

Het mooie aan het wielrennen is nochtans dat het vaak zo onvoorspelbaar is. Zijn verrassingen dan echt niet mogelijk? Het is toch altijd mooi als een underdog een groots verhaal kan schrijven. "Neen, ik denk niet dat het tot een verrassing komt", ziet Kévin Van Melsen het echt niet gebeuren. "Ik verwacht ook een duel tussen deze twee mannen."

Een verrassende naam als winnaar is dus een scenario dat ze al uitsluiten. Dan zal het dus van de uitdagers moeten komen om Evenepoel en Pogacar wat in de weg te leggen. Dan denken we onder meer aan het sterke blok van Lidl-Trek, dat nog een keer beroep kan doen om Amstel Gold Race-winnaar Mattias Skjelmose en Thibau Nys.

Naast Skjelmose en Nys nog derde kaart bij Lidl-Trek

"We vergeten ook Ciccone niet", wijst ploegleider Maxime Monfort op een derde kaart die ze nog kunnen trekken. "De koers van zondag is een lang proces. Er zijn geen verrassingen. Op de één of andere manier zulen de renners aan La Redoute beginnen en daarna zitten de sterksten vooraan."