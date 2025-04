Lage Landen aan het feest! Sterke Belgische klassementsman is nu ook een winnaar, Nederlander verbaast pas helemaal met onwaarschijnlijke solo

En of er nog wielertalent rondkoerst in de Lage Landen! De winnaar in de sterke Belgische klassementsman Steff Cras is helemaal naar boven gekomen in Asturië. In de Ronde van de Alpen heeft de Nederlander Thymen Arensman dan weer een huzarenstukje opgevoerd.

De deelnemers aan de Ronde van Asturië kregen op de eerste dag meteen heel wat hoogtemeters op hun bord. Onder meer de Alto del Fitu en de Alto de la Torneria stonden op het programma. Steff Cras en Marco Soler bleken de beste klimmers van de dag en sloegen een duidelijke kloof van een minuut met de andere berggeiten in deze rittenkoers.

Soler moet bij UAE vaak knechten voor Pogacar en was op pad met een renner die nog een profzege had behaald. De Spanjaard moet zich dus al rijk gerekend hebben, maar dat was verkeerd gedacht. Dit is immers de gloriedag van Steff Cras geworden. De Belg van TotalEnergies troefde zijn compagnon af in een sprint met twee en werd zo ook de eerste leider in Asturië.

Cras bewijst dat de aanhouder wint

Op zijn 29ste boekt Cras een eerste overwinning bij de profs en hij krijgt er meteen een leiderstrui bovenop. Een mooi verhaal dat bewijst dat de aanhouder wint. Cras staat bekend als klassementsman: hij reed al twee keer top 20 in de Vuelta en speelde dit vorig jaar voor het eerst klaar in de Tour de France. Echt koersen winnen was er nog niet bij, tot vandaag.

Eén van de betere klassementsrenners bij onze noorderburen is Thymen Arensman en die had eerder op de dag al gestunt in de Ronde van de Alpen. Die koers leek na drie dagen al in een bepaalde plooi te liggen, met namen als Storer, Ciccone, Seixas en Hindley vooraan in het klassement. Dat was buiten Arensman gerekend, want die heeft de boel flink op zijn kop gezet.

Arensman slaat dubbelslag in de Alpen

Arsenamn reed in de vierde rit al voorop voor de laatste klim en zou zijn voorsprong op belagers Gee en Storer nog uitbreiden naar meer dan een minuut. De solerende Arensman voelde zich duidelijk in zijn sas in de koude: ook hij maakte er een dubbelslag van. De INEOS-renner heeft nu in het klassement elf seconden voorsprong op Storer.