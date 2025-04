Typisch Remco: Evenepoel lacht met zijn eigen fout en doet het tegenovergestelde van wat je zou verwachten

We weten dat we van Remco Evenepoel alles kunnen verwachten. Dat heeft hij nog een keertje bewezen met zijn bezigheden de dag na de Waalse Pijl.

Gisterenavond had Remco in een videoboodschap nog zijn visie op de Waalse Pijl gegeven: hij vond dat hij zijn regenjasje had uitgetrokken op een verkeerd moment. Het feit dat hij in de laatste honderden meters energie miste, wijtte hij hieraan. Een dag later regende het nog harder en meer, in nog meer gebieden in België. Je zou verwachten dat hij dan toch zeker binnen blijft.

Het is niet zo dat hij die extra training nog absoluut nodig zal hebben om goed te kunnen zijn in Luik-Bastenaken-Luik. De realiteit is dan uiteraard dat Evenepoel zich tegen alle verwachtingen in waagde aan een trainingstocht in de regen. Volgens zijn Strava-account heeft Evenepoel er een trainingsrit van 55 kilometer van gemaakt.

Kwinkslag van Evenepoel

"Ik krijg niet genoeg van de regen in België. Ik durfde mijn regenjasje niet uitdoen", pakt Remco Evenepoel nog uit met een grappige kwinkslag, verwijzend naar wat hem een dag eerder tijdens de koers overkomen is. Zo kennen we de kopman van Soudal Quick-Step ook weer. Het is goed om zien dat hij er zijn humor niet bij verliest.

Zijn trainingstocht heeft Evenepoel van bij het ploeghotel in Chaudfontaine onder meer naar Aywaille en de regio rond Comblain-au-Pont gebracht. Evenepoel heeft vandaag een uur en 41 minuten op de fiets gezeten. Het overbruggen van 1660 hoogtemeters was uiteraard slechts een opwarmertje voor wat hem zondag in Luik-Bastenaken-Luik te wachten staat.

Evenepoel looft werk van ploegmaats

Na de Waalse Pijl had Evenepoel ook op Strava benadrukt wat een geweldige inspanning al zijn ploegmaats geleverd hadden.