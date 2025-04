Remco Evenepoel kijkt in de spiegel en slaat mea culpa voor grote fout: "Daar kan ik enkel mezelf de schuld voor geven"

Remco Evenepoel stond na de Waalse Pijl niet in een persoonlijk gesprek de pers te woord. Wellicht omdat hij zoals vele renners last had van de koude en misschien speelde ook een tikje teleurstelling mee. In een videoboodschap gaf hij wel nog een eerlijke analyse van zijn Waalse Pijl.

"Een hele lastige wedstrijd, in slechte weersomstandigheden", blikt hij terug op de editie van 2025. "Het was de eerste keer dat ik terug in de regen moest fietsen. Ik voelde mij de hele dag supergoed. Daarom ook dat we met de ploeg een hoog tempo hebben opgelegd. De grootste fout die maak, is dat ik mijn regenjas te snel heb uitgedaan."

Evenepoel gaat dieper in op dat laatste punt. "Bij de eerste passage van de Muur van Hoei had ik het behoorlijk warm en deed ik mijn regenvest uit, in de hoop dat het ging stoppen met regenen. Uiteindelijk begon het enkel harder te regenen. Ik had het best koud naar de finale toe. Ik denk dat ik daardoor energie verloren ben en door mijn beste krachten heen zat."

Benen Evenepoel blokkeren op Muur van Hoei

Evenepoel kijkt dus in eigen boezem. "Dat is een fout die ik zelf maak, daar kan ik alleen maar mezelf de schuld voor geven. Vanaf het moment dat Tadej Pogacar aanging en de explosiviteit naar boven kwam, voelde ik dat mijn benen blokkeerden. Dat kan ik enkel aan de koude wijten. Een speciaal gevoel om ineens te plafonneren", moet de olympische kampioen erkennen.

Dat wil uiteraard niet zeggen dat alles slecht was. Evenepoel tracht dan ook de positieve dingen te onthouden voor Luik-Bastenaken-Luik. "Het goede gevoel van eerder is alleen maar motiverend voor zondag, ook wetende dat we met zo'n sterke ploeg kunnen rondrijden. Ik ben tevreden over het werk van iedereen en mijn eigen werk, buiten het foutje dat ik maak."

Evenepoel grotendeels tevreden

Het is jammer dat die ultieme versnelling er hierdoor niet kon komen. "Mijn laatste anderhalve minuut koers was moeilijk, maar voor de rest ben ik supertevreden."