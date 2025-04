"Zogenaamde morele winst Evenepoel heeft nooit bestaan en wielerexperts leren waardevolle les over keizer Pogacar"

Er zijn wel wat lessen die we kunnen trekken na de Waalse Pijl. Pogacar blijft de keizer van het hedendaagse wielrennen en de morele winst van Remco Evenepoel na de Amstel Gold Race is opnieuw weg. Als u het ons vraagt, was die sowieso onbestaande.

De teneur na de Amstel was dat Remco Evenepoel de morele winnaar was. Hij was het die een beeld creëerde dat we haast nog nooit gezien hadden: Pogacar die werd teruggehaald. Evenepoel mocht zijn prestatie in de regio rond Valkenburg zeker als een opsteker beschouwen. Hem morele winst toekennen ten opzichte van Pogacar was een brug te ver.

Dat is wat sommige analisten deden. De dominantie van Pogacar heeft voor een bepaalde mindset gezorgd. Zelfs Van Aert zei na de Amstel: "Het nieuws van de dag, is dat Pogacar is verslagen." Wout voegde eraan toe dat het dom klinkt en dat is inderdaad het geval. De heerschappij van Pogacar is zo groot dat de drang naar spanning immens is. Elke sprankel hoop op diezelfde spanning wordt vastgeklampt als nooit tevoren.

Geweldige duels met Van der Poel

Nochtans zijn er al schitterende gevechten geweest waarin Pogacar het moest afleggen tegen Van der Poel, een andere superkampioen. Op terreinen waar Van der Poel in het voordeel is en waar Pogacar nog nooit heeft gewonnen, zoals Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Waar in die koersen kan Pogi van Mathieu afgeraken? Dat neemt niet weg dat Pogacar als compleet wielrenner veruit de beste van zijn generatie is.

Best voorzichtig zijn dus om het na een tweede plek te hebben over een dip van een Sloveen, of de theorie te lanceren dat hij de Waalse Pijl zou moeten skippen om frisheid op te doen voor Luik-Bastenaken-Luik. Er zijn weinig dingen die Pogi nog beter kan dan op zo’n klim als de Muur van Hoei zijn explosiviteit uitspelen. Dat kan hij zelfs op het allersteilste stuk, vanuit het zadel: waanzin.

Pogacar topfavoriet en Evenepoel uitdager

Een barst in het pantser van Pogacar is vaak slechts schijn. Toch is er in het kamp-Evenepoel geen supercompensatie nodig. Remco reed met zijn grote motor inderdaad op aerodynamica en met wat steun van Skjelmose het gat op Pogacar dicht. De beklimmingen in L-B-L liggen hem, maar het mag niet verbazen als Pogacar zondag toch ergens wegrijdt. Hij is de topfavoriet, Evenepoel de uitdager. Niet omgekeerd.