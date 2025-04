Is er sprake van onderschatting? Dit heeft de doorslag gegeven in de Waalse Pijl volgens Marc Sergeant

Tadej Pogacar won woensdag met veel machtsvertoon de Waalse Pijl. Marc Sergeant is overtuigd van wat de doorslag gaf.

Geen houden was er aan Tadej Pogacar, toen hij aan de beklimming van de Muur van Hoei begon. Aan de voet van de slotklim was er nog een kopgroep van 50 renners, maar de Sloveen kwam alleen aan. Met 10 seconden voorsprong.

Thibau Nys was de eerste Belg, op een achtste plaats. Volgens Marc Sergeant is er geen reden om ontgoocheld te zijn voor onze landgenoot. “Als je ziet tussen welke renners hij eindigt…”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Op training eens de Muur van Hoei oprijden is natuurlijk helemaal anders dan met bijna vollopende benen aan het einde van een koers waarin de hellingen elkaar opvolgen.”

De verwachtingen waren groot bij alles en iedereen, maar de kans dat hij niet won was veel groter dan dat Nys wel zou winnen. En dat wist hij zelf ook maar al te goed.

Voor Sergeant was er een bepalende factor in deze koers. “Je mag ook de zware weersomstandigheden niet vergeten. Het was eigenlijk de eerste klassieker dit jaar in de regen. Sommigen hebben dat wellicht onderschat”, besluit hij.