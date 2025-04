Moet Lotte Kopecky droom opbergen? Jan Bakelants ziet het niet meer goedkomen

Zondag staat met Luik-Bastenaken-Luik nog eens laatste klassieker op het programma dit voorjaar. Voor Lotte Kopecky is zelfs haar hoofddoel, maar Jan Bakelants twijfelt of het nog goed komt.

In de Amstel Gold Race trok SD Worx-Protime de kaart van Mischa Bredewold, Lorena Wiebes en Blanka Vas, Lotte Kopecky controleerde in het peloton en werd uiteindelijk 34ste. Woensdag in de Waalse Pijl werd ze twaalfde.

Kopecky won dit voorjaar wel de Ronde van Vlaanderen, maar Luik-Bastenaken-Luik was haar echte doel dit voorjaar. Jan Bakelants gelooft echter niet dat Kopecky nog in topvorm zal geraken voor zondag.

"We hadden Kopecky wat meer vooraan moeten zien in de Waalse Pijl. Want op vier dagen tijd zal haar conditie niet veel meer veranderen", zegt hij bij Wielerclub Wattage. Bij Dirk De Wolf is er wel nog geloof in Kopecky.

De Wolf ziet kansen voor Kopecky in L-B-L

"Ik had haar in de Waalse Pijl ook vijf plekken beter verwacht. Maar Luik-Bastenaken-Luik is toch wel een andere koers dan de Waalse Pijl. In Luik speelt hardheid een belangrijke factor. Als Kopecky bijvoorbeeld lost op de Roche-aux-Faucons, kan ze zeker nog terugkeren."

"Ik zou de wereldkampioene dus nog niet meteen afschrijven voor zondag." Vorig jaar kwam Kopecky duidelijk tekort bergop in Luik-Bastenaken-Luik en werd ze 38ste op twee minuten van winnares Grace Brown.