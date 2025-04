Toch aan de start in L-B-L: Lennert Van Eetvelt onthult dat hij koerst met stevige blessure

Lennert Van Eetvelt is het speerpunt van Lotto in de Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Romandië, maar rijdt wel rond met een blessure. Hij weet dan ook niet wat hij mag verwachten.

Woensdag in de Waalse Pijl werd Lennert Van Eetvelt 41ste, zijn eerste koers zijn de Ronde van Vlaanderen. Net als veel renners werd Van Eetvelt bevangen door de kou, maar hij kampt nog met een ander probleem.

Twee dagen voor de Ronde van Vlaanderen brak Van Eetvelt namelijk een beentje in zijn voet. Hij kreeg van de dokter groen licht om er mee te fietsen, om te wandelen gebruikt Van Eetvelt wel een walking boot.

"Dat probleem los je ook niet zomaar op", zegt Van Eetvelt bij WielerFlits. "Ik voel me wel goed op training, maar als je bijna niet koerst, kun je niet veel over je niveau zeggen." En dat zal hem de komende koersen ook nog parten spelen.

Van Eetvelt over Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Romandië

Zondag in Luik-Bastenaken-Luik hoopte Van Eetvelt in normale omstandigheden op een top tien, maar met het breukje in zijn voet gaat hij daar niet echt van uit. En dat is ook het geval voor de Ronde van Romandië, die dinsdag met een proloog van start gaat.

Van Eetvelt start met ambities wat het klassement betreft, vooral de voorlaatste rit met aankomst op Thyon 2000 (20,2 km aan 7,7%) wordt belangrijk. Daar zal het klassement beslist worden, maar verder zullen de verschillen gemaakt worden tegen de klok.

Naast de proloog is er nog een afsluitende tijdrit van 17,1 kilometer. "Ik heb wel wat op mijn tijdrit gewerkt, maar met mijn huidige probleem is dat niet gemakkelijk. Dat geeft niet veel moraal."