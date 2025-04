Voorjaar van Lotte Kopecky mislukt? Ine Beyen maakt heel belangrijke bedenking

Lotte Kopecky beleefde een moeilijke Waalse Pijl. De wereldkampioene had het duidelijk niet gemakkelijk en dat is niet de eerste keer.

Zondag staat Luik-Bastenaken-Luik op de agenda. Voor Lotte Kopecky was dit samen met de Tour de France het grote doel voor 2025. Maar zoals het woensdag ging, dat belooft niet veel goeds.

“We kunnen wel stellen dat we afgelopen week niet de allerbeste Kopecky zagen, zelfs al is een klim zoals de Muur van Hoei meer voor explosieve types”, vertelt Ine Beyen aan Het Nieuwsblad.

Volgens Beyen zal de valpartij onderweg ook wel zijn invloed gehad hebben, maar dit was niet wat iedereen verwacht had. “Elf rensters laten voorgaan, dat is zeer on-Kopecky's. Ze zag er ook ontgoocheld uit na de aankomst.”

Toch is Kopecky een ongelofelijke winnaar die er zondag wel eens helemaal zou kunnen staan. “Ze werd er een paar keer afgereden in Dwars door Vlaanderen en vier dagen later was ze superieur in de Ronde van Vlaanderen. Ook dat is een kenmerk van grote kampioenen.”

Al is het ook zo dat Kopecky dit jaar veel in dienst gereden heeft. “Dat is een opvallende vaststelling van dit voorjaar. Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem… Haar ploeggenote Lorena Wiebes heeft dat een paar keer slim gedaan. Lotte - hoe beresterk ze zelf ook was - in een situatie zetten dat ze bijna niet anders kan dan haar eigen kansen opofferen.”