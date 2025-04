En dat heeft allemaal met Pogacar te maken: Evenepoel wil "iets afvinken" in Luik-Bastenaken-Luik

Wie wint zondag voor de derde keer Luik-Bastenaken-Luik: Remco Evenepoel of Tadej Pogacar? Voor Evenepoel is het een doel op zich om de wereldkampioen eens te kloppen in een rechtstreeks duel.

Remco Evenepoel won al twee keer Luik-Bastenaken-Luik, maar twee keer zonder Tadej Pogacar als rechtstreekse tegenstander. In 2022 stond de Sloveen niet aan de start, in 2023 viel hij in het begin van de koers en brak zijn pols.

Dit jaar lijkt een duel tussen de twee er wel te komen. Een voorproefje kregen we daarvan al in de Amstel Gold Race, maar toen werd Evenepoel in de sprint nog geklopt door Pogacar en ook Skjelmose.

Evenepoel wil Pogacar kloppen in Luik

Zijn doel voor Luik-Bastenaken-Luik is dan ook duidelijk. "Winnen door Tadej in een rechtstreeks duel te kloppen, zou iets nieuws zijn dat ik kan afvinken", zegt hij bij Sporza. Want dat echte duel kwam er de voorbije jaren nog nooit.

Ofwel was Evenepoel niet op topniveau, ofwel was Pogacar een zeldzame keer niet op de afspraak. Enkel in de Amstel Gold Race en vorig jaar in de Ronde van Lombardije stonden Evenepoel en Pogacar al samen op het podium van een eendagskoers.

Al maakt het voor Evenepoel eigenlijk niet uit hoe hij wint. "Ik ga gewoon mijn best doen. Of het nu tegen Tadej of tegen iemand anders is, ik wil Luik graag een derde keer winnen."