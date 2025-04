Geen topuitslagen sinds de Ronde en vorig jaar 38ste: Kopecky zegt waarom ze toch vol zelfvertrouwen zit

Lotte Kopecky wil in Luik-Bastenaken-Luik haar tweede monument van het seizoen winnen. De wereldkampioene voelt zich ondanks een minder resultaat in de Waalse Pijl klaar.

Afgelopen zondag in de Amstel Gold Race werd Lotte Kopecky 34ste, in de Waalse Pijl moest ze tevreden zijn met een twaalfde plaats. Toch start de wereldkampioene met veel ambitie in Luik-Bastenaken-Luik.

En dat met de Ronde van Vlaanderen al op zak. "Voor mij is dat de best mogelijke uitgangspositie, namelijk dat ik in alle rust naar zondag kan toeleven. Stel dat ik tot hiertoe niets gewonnen had, was de druk een stuk hoger geweest", zegt Kopecky op de ploegwebsite.

Vertrouwen bij Kopecky voor L-B-L

"Maar met de Ronde heb ik al een monument op zak, dus dat geeft vertrouwen. Ik denk dat ik er klaar voor ben. Sinds de Ronde en eigenlijk pas sinds de Amstel Gold Race heb ik terug dat frissere gevoel waar ik naar op zoek was."

"Het zou mooi zijn als ik zondag datzelfde gevoel kan hebben. Ook woensdag had ik een goed gevoel, maar die laatste klim ligt me gewoon minder. Ik trek dus positief en met vertrouwen naar Luik", zegt de wereldkampioene.

Vorig jaar werd Kopecky bij haar eerste deelname 38ste op twee minuten van winnares Grace Brown, maar dat is geen referentie volgens de wereldkampioene. "Vorig jaar was ik over mijn beste vorm heen. Qua resultaat viel die editie tegen."