Houdt hij wel rekening met Evenepoel? Pogacar spreekt klare taal over concurrentie voor L-B-L

Tadej Pogacar wil zijn voorjaar graag afsluiten met een derde zege in Luik-Bastenaken-Luik. De wereldkampioen weet wie hij in de gaten moet houden zondag.

Een tweede zege in een monument en een vierde podiumplaats in een monument dit jaar. Daarmee kan Tadej Pogacar zondag zijn voorjaar in Luik-Bastenaken-Luik nog wat indrukwekkender maken.

De wereldkampioen won de Ronde van Vlaanderen, werd derde in Milaan-Sanremo en tweede in Parijs-Roubaix. Als hij in Luik-Bastenaken-Luik wint, zal dat voor Pogacar al de negende zege in een monument in zijn carrière zijn.

Pogacar kijkt vooral naar Evenepoel

De wereldkampioen weet wie hij in de gaten moet houden om dat te verwezenlijken. "Evenepoel is dé man om in de gaten te houden. Maar er zijn nog heel wat andere renners die willen en ook kunnen winnen", zegt Pogacar bij NOS.

"Maar we moeten op onszelf focussen, we komen met een sterke ploeg aan de start. Ik heb al veel meegemaakt in deze koers (Pogacar stond in 2022 niet aan de start door het overlijden van zijn schoonmoeder en brak in 2023 zijn pols, nvdr.), maar ze heeft wel een plaats in mijn hart."

"Maar het is een lange en slopende koers, met een parcours dat me heel goed ligt." Hoe hij eventueel wint, maakt Pogacar niet uit. "Winnen is winnen, als de beste man in koers wint, dan is het zo."