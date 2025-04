Kan hij zo wel koersen? Lennert Van Eetvelt geeft meer uitleg over zijn gebroken voet

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lennert Van Eetvelt liep twee dagen voor de Ronde van Vlaanderen een breukje op in zijn voet. Toch start hij zondag met ambitie in Luik-Bastenaken-Luik.

Met een opgave in de Ronde van Vlaanderen en een 41ste plaats in de Waalse Pijl waren de resultaten van Lennert Van Eetvelt de voorbije weken niet om over naar huis te schrijven. Al heeft hij natuurlijk wel een excuus.

Twee dagen voor de Ronde van Vlaanderen liep Van Eetvelt een breukje in zijn voet op. Al minimaliseert hij zelf de impact daarvan. "Het klinkt erger dan het is", zegt Van Eetvelt bij Het Nieuwsblad.

Van Eetvelt wil zo lang mogelijk volgen in L-B-L

"Op de fiets valt het heel goed mee. Het is vooral de buitenkant van mijn voet die gebroken is, dus ik gebruik mijn binnenkant veel." Daardoor moet hij op andere plaatsen compenseren, maar daar wordt aan gewerkt.

Voor Van Eetvelt wordt het zondag zijn eerste Luik-Bastenaken-Luik bij de profs. In 2022 werd hij nog tweede bij de beloften, Van Eetvelt verloor toen in de sprint van Romain Grégoire. Al is dat een veel minder lastige wedstrijd dan bij de profs.

Voor Van Eetvelt is de tactiek in Luik-Bastenaken-Luik helder. "Volgen, zo lang mogelijk volgen. Met die twee (Pogacar en Evenepoel, nvdr.) aan de start is dat de beste tactiek", stelt Van Eetvelt.