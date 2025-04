Laat hij het veldrijden voor wat het is? Thibau Nys is zonneklaar over zijn toekomst

Thibau Nys doet het bij zijn eerste deelname aan de heuvelklassiekers uitstekend. Dat hij een mooie carrière op de weg tegemoet gaat, is duidelijk. Maar past het veldrijden daar nog wel in?

Doordat Thibau Nys afgelopen winter 22 crossen reed, moest hij vorig jaar al op 25 augustus een punt zetten achter zijn wegseizoen. Dit jaar begon hij pas op 5 april aan zijn seizoen op de weg, maar won wel meteen de GP Indurain.

Met een twaalfde plaats in de Amstel Gold Race en een achtste plaats in de Waalse Pijl doet Nys het uitstekend bij zijn eerste deelname aan de heuvelklassiekers. Maar had hij niet nog beter kunnen zijn als hij de hele winter had kunnen trainen op de weg?

Thibau Nys wil blijven crossen

"Na de Waalse Pijl en Amstel heb ik al zeker niet het gevoel dat ik daar zonder crossen in december en januari zoveel beter was geweest", zegt Nys bij Het Nieuwsblad. Hij combineert het veldrijden dan ook met lange trainingen tijdens de week.

Net als Van Aert en Van der Poel zal Nys het veldrijden wellicht nooit helemaal loslaten. Nys doet het nog te graag en hij heeft ook nog te veel doelen in het veldrijden om dat nu al aan de kant te schuiven.

"En sowieso zou mij dat geen betere wegrenner maken. Door lange duurtrainingen en de koersen zelf verlies ik op de weg wat van mijn absolute piekvermogen. In de cross onderhoud je die explosiviteit wel", stelt Nys nog.