Ploegleider Danny Stam doet boekje open over Lotte Kopecky: "Heeft ze het moeilijk mee"

Lotte Kopecky won al de Ronde van Vlaanderen en heeft ook een hoofddoel gemaakt van Luik-Bastenaken-Luik en later dit jaar ook de Tour. Al zijn die ambities uitspreken niet makkelijk voor Kopecky.

Sinds 2022 rijdt Lotte Kopecky voor het Nederlandse SD Worx-Protime. Bij die ploeg groeide Kopecky uit tot een van de beste rensters ter wereld, met onder meer drie zeges in de Ronde van Vlaanderen en twee keer de wereldtitel op de weg.

Kopecky lijkt zich dus thuis te voelen bij de Nederlandse ploeg, maar ploegleider Danny Stam ziet toch een andere persoonlijkheid bij Kopecky dan bij haar vooral Nederlandse ploeggenotes.

Kopecky moet ambities durven uitspreken

"Lotte is timide en zoals de meeste Belgen is ze minder direct dan de meeste Nederlandse rensters", zegt Stam bij HLN. "Lotte is de voorbije jaren qua persoonlijkheid echt gegroeid, maar heeft nog steeds moeite met het durven uitspreken van haar doelen."

Toen de hele ploeg samen zat en zijn doelen moest uitspraken, beperkte Kopecky zich tot de Ronde van Vlaanderen. Bij een tweede ronde voegde Kopecky er nog Luik aan toe, pas bij een derde Ronde durfde ze ook haar ambities in de Tour uit te spreken.

"Dat is typisch Lotte. Die bescheidenheid siert haar, maar ze moet haar doelen kenbaar durven maken, zodat de ploegmates begrijpen waarom ze veel andere klassiekers heeft geskipt."