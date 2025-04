Thibau Nys tempert de verwachtingen voor Luik-Bastenaken-Luik: "Zou ik al heel blij mee zijn"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Thibau Nys staat zondag met ambitie aan de start van Luik-Bastenaken-Luik, maar is geen kopman bij zijn ploeg Lidl-Trek. Hij tempert dan ook de verwachtingen wat.

Na zijn twaalfde plaats in de Amstel Gold Race en achtste plaats in de Waalse Pijl mag Thibau Nys ook in Luik-Bastenaken-Luik dromen van een mooi resultaat. Voor Nys wordt het na de Bretagne Classic vorig jaar en de Amstel Gold Race wel pas zijn derde koers ooit van meer dan 250 kilometer.

De Amstel Gold Race was voor Nys op dat vlak wel een goede test voor het feit dat hij die afstand wel aankan. Voor Nys wordt het wel zijn eerste monument in zijn carrière, wat sowieso een sprong in het diepe wordt.

Nys wil Skjelmose helpen en hoopt op top tien

"Met de manier waarop er nu gekoerst wordt, zal het gewoon een afvallingskoers worden. Met een grote ontploffing op La Redoute", zegt Nys bij VTM Nieuws. Die beklimming ligt op zo'n 35 kilometer van de streep en daar viel de voorbije drie jaar de beslissing.

"Die versnelling van Evenepoel of Pogacar beantwoorden, daar denk ik niet aan. Ik zou ze in de eerste plaats vanop de eerste rij willen bekijken en hopelijk met goede benen nog in een mooi groepje terechtkomen. En ook Mattias (Skjelmose, nvdr.) zo veel mogelijk helpen."

"Met een plek in de top tien zou ik al heel blij zijn." Na de Waalse Pijl had Nys door het koude weer toch wat langer nodig om te recuperen, maar na twee rustige dagen hoopt Nys dat hij zondag wel uitgerust zal zijn.