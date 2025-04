Johan Bruyneel heeft slecht nieuws voor Remco Evenepoel: "Het begint saai te klinken"

Johan Bruyneel heeft zijn voorspelling gegeven voor Luik-Bastenaken-Luik. Remco Evenepoel zal er niet vrolijk van worden, want Bruyneel acht de kans op een zege van Pogacar wel erg groot.

Bruyneel had al een tipje van de sluier opgelicht in de vorige aflevering van The Move en is duidelijk nog niet van gedachten veranderd. Luik-Bastenaken-Luik is de zoveelste koers met Pogacar als topfavoriet. "Het begint saai te klinken, alsof mijn plaat blijft hangen." Pogacar won net als Evenepoel twee van de laatste vier edities en toch is de Sloveen nog zoveel meer favoriet.

"Als je me het na de Amstel Gold Race gevraagd had, zou ik gezegd hebben dat het fifty fifty was. Voor mij is het nu niet fifty fifty meer maar helt het volledig over naar de kant van Pogacar. De enige manier waarop hij deze koers verliest, is door een val, technische problemen of het maken van fouten. Die laatste optie is de grootste kans voor anderen om te winnen."

Aanval van te ver kan Pogacar kraken

Dat is geen geweldig nieuws voor de concurrenten van de titelverdediger. "Als Pogacar zich goed voelt en van te ver gaat, kan zijn energie opgeraken. Het gaat waarschijnlijk niet gebeuren, maar daar moeten de anderen op hopen. Het zal zonnig zijn, dus het komt aan op de renner met de beste benen." We weten ondertussen allemaal wie dat in principe is.

De overmacht van Pogacar was voorbije woensdag in Hoei wel erg groot. "Ik denk niet dat het verschil in de Waalse Pijl een realistisch beeld geeft, want Tadej presteert ook goed in slecht weer, terwijl anderen daar echt wel last van hebben." In Luik zal het een iets minder groot maar wel nog steeds aanzienlijk verschil zijn, denkt Bruyneel.

Evenepoel zelfs bij een sprint outsider

"Pogacar zal aanvallen op La Redoute", voorspelt de oud-ploegleider. "Ik zie Remco daar nog aanklampen, maar Pogacar zal alleen vertrekken op Roche-aux-Faucons. Zelfs als Remco bij hem blijft, denk ik nog dat Pogacar sneller is in de sprint. Pogacar is dus favoriet nummer één."