Thibau Nys verklapt zijn grote geheim aan José De Cauwer: "En anderen hebben meer talent"

Thibau Nys heeft al heel wat laten zien in de koers, zowel in het veld als op de weg. En dat voor een kerel van amper 22 jaar oud.

José De Cauwer is onder de indruk van Thibau Nys. Voor een gast van zijn leeftijd ziet Nys de zaken allemaal ontzettend helder.

De wieleranalist moet zelfs toegeven dat hij helemaal niet verwacht had dat Nys het zover zou schoppen, want eigenlijk laat hij soms wel een nonchalante indruk.

Maar Nys kan het verschil met andere renners maken, precies door de manier waarop hij met zijn sport bezig is. Dat voorbeeld kreeg hij mee van vader Sven.

“In de jaren dat papa volle bak koerste, heb ik gezien hoe hij 365 dagen per jaar ook geen steek liet vallen en in alles perfectionist was. Ik dacht altijd: als ik in het profpeloton kom, gaat dat sowieso de norm zijn”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Maar Nys is aardig geschrokken van wat hij in het peloton ziet. “Nu ik er effectief in zit, zie ik dat het niet zo is. Ik ben ervan geschrokken hoeveel renners mijn talent hebben en meer, maar niet die levensstijl. Terwijl ik er echt op kick om alle details juist te doen.”