Bondscoach Serge Pauwels houdt zich niet in en doet wel héél straffe uitspraak over Thibau Nys

Bij zijn debuut in Luik-Bastenaken-Luik werd Thibau Nys meteen vijfde. Volgens bondscoach Serge Pauwels mag Nys dan ook meteen dromen van winst in alle monumenten.

Voor Thibau Nys was Luik-Bastenaken-Luik pas zijn eerste monument in zijn carrière, maar hij werd meteen vijfde. Na zijn twaalfde plaats in de Amstel Gold Race en zijn achtste plaats in de Waalse Pijl opnieuw een uitstekend resultaat.

"Ik fixeer me niet zozeer op die vijfde plek, wel op het gemak waarmee hij meeging op La Redoute”, zegt Michel Wuyts bij Wuyts & Vlaeminck. "Hij is nog maar 22, dan kan je bouwen hé. Alleen zal hij nog een eind moeten meegaan met die generatie-Pogacar."

Kan Nys alle monumenten winnen?

Toch ziet bondscoach Serge Pauwels een grote toekomst voor Thibau Nys en ziet hij hem niet alleen scoren in de heuvelklassiekers. "Ik acht hem in staat om álle wielermonumenten te winnen", is de bondscoach stellig.

Hij ziet Nys dus ook meedoen voor de prijzen in Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Ronde van Lombardije. “Met wat ik nu van hem gezien heb, denk ik dat alles binnen zijn mogelijkheden ligt."

"Hij heeft zóveel technische kwaliteiten. Als hij in de Waalse klassiekers zo hoog kan eindigen, dan moet dat in de Vlaamse ook kunnen", stelt de bondscoach nog. Onder meer Van Aert, Van der Poel en Pogacar bewezen al dat die combinatie mogelijk is.