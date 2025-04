Eindelijk duidelijkheid: SD Worx-Protime legt uit met welke problemen Lotte Kopecky kampte deze winter

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Lotte Kopecky kende een moeilijke voorbereiding op dit voorjaar, maar repte daar met geen woord over tot na Luik-Bastenaken-Luik. Haar ploeg SD Worx-Protime geeft nu meer uitleg gegeven.

"Als ik kijk naar hoe mijn winter verlopen is, dan moet ik blij zijn met mijn zege in de Ronde van Vlaanderen." Met dat ene zinnetje zette Lotte Kopecky meteen een geruchtenmolen in gang. Wat heeft ze deze winter meegemaakt?

Ine Beyen en Ruben Van Gucht hoorden een gerucht over een loopblessure van Kopecky. Nu heeft haar ploeg SD Worx-Protime zelf meer toelichting gegeven over de "moeilijke winter" van Lotte Kopecky.

"Na een harde crash in de Simac Ladies Tour eind vorig seizoen had Lotte Kopecky af te rekenen met knieproblemen." Kopecky viel op 12 oktober zwaar in de voorlaatste rit, maar won daarna wel nog de laatste rit en het eindklassement.

Knieproblemen bij Kopecky deze winter

"Bij het hervatten van de trainingen begonnen de knieproblemen op te spelen. Het duurde even voor de juiste diagnose kon worden gesteld. De wereldkampioene kon daardoor niet optimaal trainen en kende afgelopen winter een verhaal van op en af de fiets."

"De voorbereiding verliep niet zoals het hoorde, maar Lotte kon gelukkig wel aan haar geplande wedstrijdprogramma met de start in Milaan-San Remo vasthouden. De knieproblemen zijn vanaf de start van het seizoen van de baan."

Kopecky zelf kijkt door winst in de Ronde van Vlaanderen tevreden terug op haar voorjaar. "Hoewel ik dit voorjaar mijn topvorm niet bereikt heb, ben ik heel blij met de winst in de Ronde van Vlaanderen. Ik ben misschien nog meer tevreden over de positieve trend die ik de afgelopen weken bij mezelf merkte."