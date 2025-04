Loste Remco Evenepoel bewust in L-B-L? Ploegleider Lodewyck komt met antwoorden

Remco Evenepoel is in Luik-Bastenaken-Luik door het ijs gezakt en pas 59ste geworden. Ploegleider Klaas Lodewyck gaf achteraf tekst en uitleg bij de prestatie van de olympische kampioen.

Geen duel tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik. De olympische kampioen kon de aanval van Pogacar niet beantwoorden en op de Roche-aux-Faucons liet hij het helemaal lopen.

"Ik denk dat het duidelijk was: hij had de benen niet op het einde", legde zijn ploegleider Klaas Lodewyck uit bij Sporza. "Dan is het heel simpel en kan je niet volgen." Evenepoel had dus last van een terugval.

Bij Soudal Quick-Step hadden ze niet verwacht dat die terugval nu al zou komen, maar het valt ook niet te voorspellen wanneer zoiets voorvalt. Van ziekte was geen spraken, ook al was er duidelijk een koortsblaas te zien bij Evenepoel.

Evenepoel liet bewust lopen

Maar wie Evenepoel lang genoeg volgt, weet volgens Lodewyck dat Evenepoel die wel vaker heeft. En bij hem is dat ook een teken van vorm. Het is voor hen dan ook geen waardemeter voor het feit dat hij ziek is.

Evenepoel stond ook stil op de Roche-aux-Faucons, wilde hij opgeven? "Hij was gelost en voelde niet de nood om de hele tijd vol in beeld te rijden. Ik denk dat Remco even alleen wilde zijn. Het is niet plezant wat hij is tegengekomen. Maar dat hoort bij deze sport."