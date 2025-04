Nog niet zeker van zijn selectie: Thibau Nys spreekt nu al bijzonder straffe taal over de Tour

Het voorjaar voor Thibau Nys zit er nog niet op, hij komt donderdag nog aan de start in Eschborn-Frankfurt. Maar hij droomt nu al luidop van de Tour en denkt ook aan winnen.

Twaalfde in de Amstel Gold Race, achtste in de Waalse Pijl, vijfde in Luik-Bastenaken-Luik en donderdag dus ook nog Eschborn-Frankfurt om misschien de kers op de taart te zetten. Al hoeft dat niet echt, zijn voorjaar is al heel erg geslaagd.

Ook bij Lidl-Trek moeten ze niet meer overtuigd worden van de kwaliteiten van Nys. Hij gaat al zeker mee op hoogtestage als voorbereiding op de Tour, de definitieve selectie wordt volgende week gemaakt.

Nys droomt van ritzege in de Tour

Nys is echter nu al bijna zeker van zijn selectie voor de Tour en zit er nu al mee in zijn hoofd, ook al is hij dus nog niet zeker dat hij ook effectief aan de start zal komen. "Ik kan nog niet zeggen of ik erbij zal zijn, maar het ziet er niet slecht uit", zei Nys na L-B-L bij Sporza.

En Nys denkt ook al meteen aan winnen in de Tour. "Ik heb de eerste week zeker al bestudeerd", gaf hij toe. "Ritten 2, 4, 6 en 7 zijn interessant." Al die ritten eindigen met een oplopende finish, de specialiteit van Nys.

"Alle omstandigheden zijn positief om ernaartoe te gaan. Ik zeg niet dat ik een rit ga winnen, maar je moet de kansen wel grijpen." Zijn ambitie wegsteken, dat staat dus niet in het woordenboek van Nys. En geef hem eens ongelijk.