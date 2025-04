Opnieuw een tegenslag? Visma-Lease a Bike hakt knoop door over Cian Uijtdebroeks

Cian Uijtdebroeks komt dinsdag niet aan de start van de Ronde van Romandië. De Belg van Visma-Lease a Bike stond nochtans op de voorlopige startlijst, maar is niet te bespeuren in de definitieve selectie.

Een maand nadat Cian Uijtdebroeks met "een dof gevoel in de benen" verdween uit Tirreno-Adriatico, maakte de Belg van Visma-Lease a Bike zijn comeback in het peloton met een driedaagse in Frankrijk.

Uijtdebroeks reed op 20 april de Classic Grand Besançon Doubs, op 21 april de Tour du Jura Cycliste en op 22 april de Tour du Doubs. Met respectievelijk een 32ste, een 59ste en een 22ste plaats overtuigde Uijtdebroeks niet echt.

Geen Uijtdebroeks in Romandië

Dinsdag zou Uijtdebroeks ook aan de start komen van de Ronde van Romandië. Vorige week publiceerde de organisatie een foto met de voorlopige startlijst, met bij Visma-Lease a Bike ook Cian Uijtdebroeks.

De Nederlandse ploeg maakte vandaag zijn definitieve selectie bekend, maar van Uijtdebroeks is er geen spoor. Met Julien Vermote komt er maar één Belg aan de start bij Visma-Lease a Bike in Romandië.

Heeft Uijtdebroeks opnieuw een stapje achteruit moeten zetten in zijn heropbouw of is er toch meer aan de hand? Uitleg van de Visma-Lease a Bike of Uijtdebroeks over de beslissing is er voorlopig ook niet.

