Sergeant zag iets vreemd bij de ploeg van Pogacar: "Eigenlijk is dat not done"

Tadej Pogacar stak er met kop en schouders bovenuit in Luik-Bastenaken-Luik. Ook de ploeg van de wereldkampioen was echter bijzonder sterk, dat zag ook Marc Sergeant.

Geen duel tussen Tadej Pogacar en Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik, de olympische kampioen was niet op niveau. Maar anderzijds was de wereldkampioen ook weer een klasse te sterk voor de rest van het peloton.

Maar dat geldt eigenlijk voor de hele ploeg van UAE Team Emirates-XRG. "Die ploeg marcheert zo goed, die maakt het Pogacar zo makkelijk: fenomenaal", is Marc Sergeant stevig onder de indruk bij Het Nieuwsblad.

Ploegmaats van Pogacar zijn indrukwekkend

Pogacar had telkens twee renners bij zich die hem op de eerste of tweede rij hielden. Vermeersch en Novak reden zich leeg voor Pogacar, maar Sergeant schrok vooral van Sivakov. Hij liet zich uitzakken voor La Redoute om bidons op te halen bij de volgwagen en kwam daarna weer terug in het peloton.

Een ander veelzeggend beeld was er na La Redoute. Pogacar was op de beklimming weggereden en werd achtervolgd door een viertal met daarbij Pidcock en Healy. McNulty, een ploegmaat van Pogacar, zette zich op kop in de groep daarachter.

"Eigenlijk is dat not done: je rijdt niet achter je kopman", stelt Sergeant. "Maar bij UAE weten ze gewoon dat Pogacar nog sneller rijdt en zo blijven ze druk zetten op alle andere rivalen."