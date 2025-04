Van Eetvelt teleurgesteld met goed resultaat in L-B-L ondanks breukje en denkt ook niet aan rusten

Ondanks een breukje in de voet is Lennert Van Eetvelt zestiende geworden in Luik-Bastenaken-Luik. En rusten zal hij ondanks die blessure ook niet doen.

Tweede dagen voor de Ronde van Vlaanderen liep Lennert Van Eetvelt een breukje op in zijn voet. Van de dokter kreeg hij groen licht om te koersen, maar ideaal is het toch allemaal niet. Het belette hem wel niet om een mooi resultaat neer te zetten in Luik. Van Eetvelt zat in de grote groep van zo'n 40 renners die sprintte voor de vierde plaats en werd uiteindelijk 16de. Voor de jonge Van Eetvelt een goed resultaat, maar toch was hij achteraf niet echt blij met zijn resultaat. "Net als in de Waalse Pijl kan ik niet geheel tevreden terugkijken op deze Luik-Bastenaken-Luik", zei Van Eetvelt bij Het Nieuwsblad. "Toen Pogacar vertrok, zat ik te ver naar achter. Ik voelde me lange tijd wel goed. Maar eens die voet pijn begon te doen, deed hij ook echt wel pijn." Van Eetvelt rijdt ook Ronde van Romandië Anders had er misschien wel wat meer ingezeten voor Van Eetvelt. Rusten doet hij ook niet, want vanaf dinsdag rijdt hij de Ronde van Romandië. Daar wil Van Eetvelt ook weer strijden voor een goed klassement. "Weet je, de blessure is niet supererg. En van de ploegdokter mag ik koersen. Tijdens het wandelen maak ik wel gebruik van een walking boot. Maar fijn is het natuurlijk niet", besluit Van Eetvelt nog.