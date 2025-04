"Dat zullen we stilaan nodig hebben": Vermeersch laaiend enthousiast over kopman Pogacar

Florian Vermeersch rijdt sinds dit seizoen voor UAE Team Emirates. Een keuze die hij zich nog altijd niet beklaagd.

Florian Vermeersch droeg in de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik zijn steentje bij aan de overwinning van kopman Tadej Pogacar.

Zijn keuze om de overstap te maken naar UAE is dan ook een schot in de roos. “Ik heb het onlangs tegen mijn ouders en vriendin gezegd: naar deze ploeg komen is misschien de beste keuze die ik in mijn carrière al gemaakt heb, vertelde hij”, zegt Vermeersch aan Het Laatste Nieuws.

Hij is in een ongelofelijk team terecht gekomen en geniet van elk moment. “Het is supertof, we doen elke koers mee om te winnen. We hebben nog geen enkele keer een slecht resultaat gereden.”

Dat Pogacar ook zo populair is, dat is voor Vermeersch duidelijk. “Hij heeft een hele 'cool' over zich die hem geliefd maakt”, gaat onze landgenoot verder met zijn lofzang.

Ook de prestaties dragen daartoe bij. “Hij is de grootste ster in het wielrennen, maar blijft tegelijk toegankelijk en vriendelijk. Het is gek hoeveel fans hij heeft. Ik heb al een paar keer gedacht dat we stilaan security nodig hebben.”