Thibau Nys heeft wat te zeggen over tweede plaats van ploegmaat in Luik en laat heel ander geluid horen als Michel Wuyts

Thibau Nys weet zelf hoe veel het vergt om een mooie uitslag te boeken in Luik. Eén ploegmaat deed nog beter dan hijzelf en dat was Giulio Ciccone.

"Ik denk dat we er met de ploeg het maximum uithalen", blikt Thibau Nys terug op Luik-Bastenaken-Luik. Dat kan je natuurlijk wel zeggen als renners van Lidl-Trek op een tweede, vijfde en zesde plaats eindigen. Het waren respectievelijk Giulio Ciccone, Thibau Nys en Andrea Bagioli die deze posities invulden. Wielerkrant heeft Nys gevraagd naar zijn mening over de prestatie van Ciccone.

De Italiaan was met zijn tweede plek in Luik 'best of the rest', na de ongenaakbare Pogacar. "Ik ben toch een klein beetje verrast door de prestatie van Giulio. Je weet natuurlijk dat het een ongelooflijke klasbak is. Hij zat enkele dagen geleden nog in de Ronde van de Alpen. Ik denk dat het niet zo simpel is om dan zomaar even in Luik-Bastenaken-Luik zo goed voor de dag te komen."

Mooie woorden van Thibau Nys

Mooie woorden van Nys over zijn ploegmaat. Hij heeft 'm duidelijk hoog zitten en dat is toch een ander geluid dan Michel Wuyts liet horen in de podcast Wuyts & Vlaeminck. Wuyts zei in de meest recente aflevering dat Ciccone en Healy, de nummers 2 en 3 uit Luik-Bastenaken-Luik, niet als grote kampioenen bestempeld kunnen worden. Nys vindt Ciccone duidelijk wel een 'klasbak'.

Ook ploegleider Maxime Monfort heeft de prestaties van die laatste nog toegelicht. "Ciccone is de Giro aan het voorbereiden. Hij reed Luik-Bastenaken-Luik eerder met de instelling: we gaan proberen en zien hoe ver we komen. Zijn reis van Italië naar het hotel was niet zo gemakkelijk, maar zijn conditie is top. Hij was al derde in een ander Monument, de Ronde van Lombardije. Dat was al heel sterk."

Ciccone kan terugkeren met meer ambitie

Ciccone is dus niet enkel gemaakt voor het rondewerk. "Eendagskoersen zijn wel zijn sterk punt. Het is een heel mooi om tweede te worden in een Monument en hij kan nog naar Luik terugkeren met meer ambitie."