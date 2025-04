🎥 Julien Vermote kan alweer lachen om zware val en zegt wat er precies mis liep

Julien Vermote (35) kwam in de proloog van de Ronde van Romandië stevig ten val. Een dag later kon hij wel gewoon aan de start komen.

Het beeld van de proloog van de Ronde van Romandië was Julien Vermote die in het decor vloog. De enige Belg bij Visma-Lease a Bike kwam als derde laatste binnen op meer dan anderhalve minuut van winnaar Sam Watson.

Een dag later kan Vermote al lachen om zijn valpartij. "De schade viel al bij al mee, maar ik heb geluk gehad. Ik remde gewoon te laat en verloor de focus op het moment dat mijn rem het niet naar behoren deed", zei Vermote bij Sporza.

Hij probeerde nog te corrigeren, maar dat lukte dus niet meer. Hij voelde wel dat het mis ging gaan, want hij kwam met te veel snelheid aan in de bocht. Qua schade valt het ook goed mee bij Vermote.

Kans voor Brennan in Romandië?

Hij kan dus gewoon van start gaan in de eerste rit in lijn in de Ronde van Romandië. En daarin zal vooral gekeken worden naar Matthew Brennan, het 19-jarige toptalent van Visma-Lease a Bike. Hij won al twee ritten in de Ronde van Catalonië.

"Dit is zeker een kans voor hem. Het is een lastig parcours, dus het zal afhangen van hoe hard de koers is onderweg. Ik weet niet of veel jongens zich al geroepen voelen om al vroeg aan te gaan", stelde Vermote nog.