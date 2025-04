📷 Steff Cras komt met update over blessures na valpartij en opgave in leiderstrui

Steff Cras beleefde in de Ronde van Asturië een bewogen week. De 29-jarige Belg mocht voor het eerst in zijn carrière zegevieren, maar moest een dag later ook opgeven.

In de openingsetappe van de Ronde van Asturië leek Steff Cras eindelijk een streep te kunnen trekken onder alle ellende die hij de voorbije jaren meemaakte. De Belg van TotalEnergies won de eerste rit door Marc Soler te kloppen in de sprint.

Een dag later lag Cras alweer op het asfalt en moest hij opgeven in de leiderstrui. Iets meer dan een week later heeft Cras nu ook gereageerd op zijn opgave op de sociale media van zijn ploeg TotalEnergies.

Cras loopt geen zware blessures op

Op enkele schaafwonden en kneuzingen aan de elleboog na, heeft Cras geen ernstige blessures overgehouden aan zijn valpartij. "Mijn rustperiode is daardoor iets vroeger van start gegaan", zegt Cras.

"Met de moraal zit het goed en ik heb vooral mijn ritzege onthouden. Ik focus me nu op het tweede blok van het seizoen." Volgende week vertrekt Cras op hoogtestage om zich voor te bereiden op de Tour.

Vorig jaar werd Cras knap zestiende in de Tour de France, in 2023 werd hij ook al elfde in de Vuelta. Dit jaar probeert Cras opnieuw een goed resultaat neer te zetten in de Tour, met minstens de top twintig als ambitie.