Michel Wuyts deelt stevige sneer uit aan Jonas Vingegaard na afwezigheid in klassiekers

Jonas Vingegaard was dit voorjaar opnieuw niet te zien in het klassieke voorjaar. Michel Wuyts heeft daar weinig begript voor.

Dat Jonas Vingegaard geen specialist is in eendagskoersen, bewijzen zijn uitslagen. Sinds begin 2022 stond Vingegaard in amper zeven eendagskoersen aan de start, de Drôme Classic in februari 2022 is tot nu toe zijn enige zege in een eendagskoers.

Van zeven eendagskoersen die Vingegaard sinds begin 2022 reed, gaf hij ook drie keer op. Onder meer zijn enige deelnames aan de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik in 2022 horen daarbij. Sindsdien kwam hij niet meer aan de start.

Vingegaard opnieuw niet aan de start in heuvelklassiekers

Michel Wuyts begrijpt niet waarom de Deen niet eens probeert. "Waar blijf je man?! Waar blijf je?! Toon je toch ook eens in een eendagskoers", stelt Wuyts in de podcast Wuyts & Vlaeminck. En dus moest Tiesj Benoot de eer verdedigen van zijn ploeg.

"Het is toch pijnlijk voor Benoot dat, ondanks al zijn verdiensten, want die zijn gigantisch voor die ploeg, hij het moet doen. Dat hij de schijn moet ophouden voor Visma in dat Ardennenluik. Er is daar niemand omheen."

Vingegaard had dit jaar ook wel het excuus van zijn hersenschudding die hij opliep in Parijs-Nice. De Deen is deze week echt begonnen aan zijn voorbereiding op de Tour en is ook al gespot in Frankrijk voor verkenningen.