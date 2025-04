Moet Kopecky van koers veranderen richting de Tour? Wuyts en Pauwels zijn het roerend eens

Een van de grote doelen dit voorjaar van Lotte Kopecky was Luik-Bastenaken-Luik, maar moest tevreden zijn met plek vijf. De wereldkampioene richt zich nu op de Tour, maar moet ze daarvoor haar aanpak veranderen?

Met winst in de Ronde van Vlaanderen, een tweede plaats in Dwars door Vlaanderen en een vijfde plaats in Luik-Bastenaken-Luik was het voorjaar van Lotte Kopecky zeker niet slecht. Vooral omdat ze deze winter sukkelde met haar knie.

De Tour wordt nu het volgende grote doel van Kopecky. De wereldkampioene werd in 2023 al eens tweede in het eindklassement, nu wil ze nog beter doen. Michel Wuyts en Serge Pauwels zouden Kopecky wel aanraden om een trainer in te schakelen.

Heeft Kopecky een coach nodig?

"Als ik Kopecky was, zou ik iemand onder de arm nemen om haar trainingsschema’s bij te schaven”, zegt Wuyts in de podcast Wuyts & Vlaeminck. Ook bondscoach Serge Pauwels vindt het niet meer opportuun om nog alleen te trainen.

"Richting de Tour is het beter om een trainer aan te nemen. Je moet anders gaan trainen voor die langere inspanningen die je daar zult moeten leveren, zeker als je voor een eindklassement wilt gaan", zegt Pauwels.

Sinds eind 2022 traint Kopecky zichzelf, tot dan was haar vriend Kieran De Fauw haar coach. De twee gingen uit elkaar en Kopecky besliste om zelf haar trainingsschema's op te stellen, maar wel in overleg met haar ploeg SD Worx-Protime.