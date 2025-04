Patrick Lefevere schrok niet van Remco Evenepoel: "Dat had hij mij gestuurd"

Geen duel tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik, de olympische kampioen had een offday. Voor Patrick Lefevere kwam die niet als een verrassing.

Met winst in de Brabantse Pijl en het terughalen van Tadej Pogacar in de Amstel Gold Race werd een spetterend duel verwacht tussen de wereldkampioen en de olympische kampioen in Luik-Bastenaken-Luik.

Dat gebeurde dus niet, want Evenepoel zat veel te ver op La Redoute en kon zo de aanval van Tadej Pogacar niet beantwoorden. Evenepoel had ook een offday, door zijn smalle basis die hij legde niet geheel onlogisch.

Terugval van Evenepoel was niet onlogisch

Ook voor Patrick Lefevere kwam de offday van Evenepoel niet als een verrassing. "Dat kan iedereen overkomen", zegt Lefevere bij Vals Plat. "Hij had mij enkele weken geleden ook gestuurd dat hij voelde dat hij geen winter gehad heeft."

"In de Brabantse Pijl startte hij goed, al moet ik wel zeggen dat hij altijd zo goed is in zijn eerste koers. En dan zag je die Amstel Gold Race waar hij indrukwekkend was. En dan dacht je dat hij vertrokken was."

Dat bleek dus niet het geval te zijn met zijn terugval in Luik-Bastenaken-Luik. Evenepoel kon het echter wel snel plaatsen en probeert deze week in de Ronde van Romandië nog een stap vooruit te zetten in zijn comeback.