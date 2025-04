'Soudal Quick-Step hakt knoop door over toekomst Landa, maar lijkt wel revelatie kwijt te spelen'

Na twee seizoenen loopt het contract van Mikel Landa (35) af bij Soudal Quick-Step. The Wolfpack lijkt echter tevreden te zijn over de Spanjaard en wil hem dan ook langer vastleggen.

Landa werd vorig jaar tweede in de Ronde van Catalonië en achtste in de Vuelta. In de Tour was de Spanjaard de meesterknecht van Evenepoel en hielp hem aan een derde plaats. Zelf werd Landa ook nog vijfde.

Dit jaar werd Landa elfde in de Strade Bianche, zevende in Tirreno-Adriatico en vijfde in de Ronde van het Baskenland. Op dit moment bereidt hij zich voor op de Giro, waar Landa kopman zal zijn voor Soudal Quick-Step.

Eind dit jaar wordt Landa 36 jaar, maar bij Soudal Quick-Step schrijven ze hem nog niet af. Volgens La Gazzetta dello Sport wil The Wolfpack het contract van Landa nog eens met een jaar verlengen, tot eind 2026.

Lamperti op weg naar EF Education-EasyPost?

Soudal Quick-Step lijkt echter wel de Amerikaan Luke Lamperti (22) kwijt te spelen. Hij is ook aan zijn tweede seizoen bezig bij The Wolfpack, maar lijkt op weg naar EF Education-EasyPost. Dat meldt de Italiaanse krant ook.

Lamperti won vorig jaar een etappe in de Ronde van Tsjechië, maar liet zich vooral dit voorjaar opmerken. De Amerikaan werd derde in Nokere Koerse en tweede in de Bredene Koksijde Classic.