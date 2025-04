Thibau Nys beseft het maar al te goed: "Daar word ik dus voor betaald"

Voor Thibau Nys gaat het bijzonder hard met zijn carrière. Hij debuteerde dit jaar in de heuvelklassiekers en mag deze zomer wellicht ook naar de Tour.

Met een twaalfde plaats in de Amstel Gold Race, een achtste plaats in de Amstel Gold Race en een vijfde plaats in Luik-Bastenaken-Luik waren de eerste klassiekers van Thibau Nys een schot in de roos.

Van stress of zich zorgen maken lijkt Nys weinig of geen last te hebben. Ook voor de Tour heeft Nys geen schrik. "Veel renners vinden de Tour inderdaad zwaar voor en na de koers. Daar maak ik me weinig zorgen over", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Nys geniet van leven als renner

Ook van het leven als wielrenner, bijvoorbeeld in de zoektocht naar marginal gains, lijkt Nys geen last te hebben. Nys vindt het dan ook jammer om verhalen te lezen van ex-renners, zoals Tom Dumoulin, die de liefde voor de koers verloren hebben tijdens hun carrière.

Nys begrijpt dat ook, maar zelf voelt hij het niet zo aan. Hij is er zich dan ook elke dag van bewust dat het een voorrecht is dat dit zijn beroep is. Bijvoorbeeld een koffieritje met de ploeg. "En daar word ik dus voor betaald", lacht Nys.

Hij heeft de Amstel Gold Race mogen rijden en straks mag hij op hoogtestage vertrekken naar Spanje. "Dat is een leven waar veel mensen van dromen", zegt Nys nog.