🎥 Winnaar vertelt hoe hij Thibau Nys en Jasper Philipsen in de luren legde in Eschborn-Frankfurt

Geen Belgische zege in Eschborn-Frankfurt. De overwinning was voor Michael Matthews na een sprint met een beperkte groep.

Vorig jaar was Maxim Van Gils de beste in Frankfurt, maar dit jaar was hij niet van de partij. Het was uitkijken of Thibau Nys of Jasper Philipsen wat konden laten zien.

Maar dat draaide eventjes anders uit, dankzij een listig plannetje van Michael Matthews en zijn ploegmaten. “Het was heel zwaar”, klinkt het bij Indeleiderstrui.

“Ik verwachtte niet dat het team zo hard zou doortrekken op die tweede, lange klim. We hebben daar het peloton veel pijn gedaan en zo waren we de hele snelle mannen kwijt. De teamprestatie vandaag was exceptioneel. Ik ben mijn team heel dankbaar.”

Nys werd 35ste op meer dan 5 minuten van de winnaar. Van onze landgenoten zat enkel Xandro Meurisse nog in de beperkte kopgroep. Hij finishte als 19de. Philipsen haalde de finish niet.

En nu is het tijd voor wat ontspanning voor Matthews. “Eigenlijk... vlieg ik naar Parijs om daar de dag van morgen in Disneyland door te brengen met mijn familie. Mijn vrouw zei me al: kom niet terug zonder zege, want we moeten iets te vieren hebben in Disneyland.”