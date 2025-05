Al vijf maanden niet meer gekoerst: Fleur Moors (19) ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel na operatie

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Op 1 december speldde Fleur Moors (19) voor het laatst een rugnummer op in de Wereldbeker in Dublin. Sindsdien kwam ze niet meer in actie, in het veld en op de weg.

Lotte Kopecky hield de Belgische eer weer hoog dit voorjaar, maar naar andere Belgen was het vaak ver zoeken in de uitslagen. De naam van Fleur Moors was daarin zelfs helemaal niet terug te vinden. Het BK veldrijden, het WK veldrijden en ook het hele klassieke voorjaar moest ze aan zich voorbij laten gaan. De problemen begonnen dus deze winter al, met eerst griep en daarna sinusitis. Met dat laatste heeft ze drie maanden gesukkeld voordat er een sluitende diagnose kwam. Moors ging langs bij tal van dokters, maar uiteindelijk werd in een NKO-centrum (neus-, keel-, oorcentrum, nvdr.) een problemen met de slijmproductie ontdekt. "Dankzij een operatie werd de bijholte van mijn neus vergroot opdat ik makkelijker die slijmen kan afvoeren", zegt Moors bij Het Nieuwsblad. Rentree Moors in juni Intussen zit Moors weer op de fiets en sinds 15 april vertoeft ze ook in Calpe, waar ze nog tot 7 mei blijft met haar crossploeg Baloise Glowi Lions. "Lidl-Trek heeft zich al die maanden heel begripvol getoond. Ze willen dat ik pas hervat wanneer ik helemaal hersteld en in conditie ben." Het plan is nu dat Moors begin juni de competitie hervat in Dwars door de Westhoek (8 juni) en Dwars door het Hageland (14 juni). Vorig jaar werd Moors in die wedstrijden respectievelijk zesde en achtste, ze liggen haar dus wel goed.