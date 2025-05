Analist ziet iets heel opvallends in de boodschap van Remco Evenepoel aan Ruben Van Gucht

Ruben Van Gucht ging stevig de mist in met zijn uitspraak over Remco Evenepoel. Maar de renner zelf had beter ook twee keer nagedacht voor hij zijn reactie de wereld instuurde.

Ruben Van Gucht zei in De Afspraak dat hij “in de buik van het peloton” gehoord had dat Remco Evenepoel zijn schoonfamilie moest onderhouden. Geen slimme uitspraak vindt ook Thijs Zonneveld.

De analist kan begrijpen, zo stelt hij in de podcast In de Waaier, dat dit bij Evenepoel in het verkeerde keelgat schiet. “Hij vond dat de suggestie werd gewekt dat Marokkaanse families niet voor zichzelf kunnen zorgen, ofzo. Ik heb nog eens teruggeluisterd wat Ruben zei. Ik hoor het er niet echt in, maar ik ben niet Remco of de schoonfamilie.”

Voor Zonneveld had Evenepoel dit beter gewoon laten passeren. “Ik reageer soms ook te fel. Dat ik denk: had ik dit op die manier moeten zeggen? Bij hem gaan er nog wat tandjes bovenop qua aandacht, maar als je je schoonfamilie wil beschermen, is dit toch het laatste wat je moet doen?”

De ex-renner is ook van oordeel dat Evenepoel degene is die er op lange termijn nog het meest van al last zou kunnen hebben, omdat het gevoel van wij tegen de rest blijft. Zeker als je weet dat er al zoveel racistische opmerkingen gegeven worden.

“Ik kan ook lekker gaan op die woede, maar ja, als ik hem was... Dit is duidelijk met iemand geschreven. Diegene kan toch zeggen: Remco, laten we dit niet doen? Want hoe lang hou je dit vol? Ik denk gewoon dat dit niet houdbaar wordt”, besluit Zonneveld.