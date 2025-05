"Geen verstand van wielrennen": Geraint Thomas spreekt uitspraak van Pogacar tegen

Tadej Pogacar won met sprekend gemak Luik-Bastenaken-Luik. Geraint Thomas zag achteraf een opvallende quote passeren van de Sloveen.

Geraint Thomas is aan zijn laatste seizoen als prof bezig. In zijn podcast Geraint Thomas Cycling Club blikt hij terug op Luik-Bastenaken-Luik van dit jaar.

Dat Tadej Pogacar met de nodige twijfel aan de start kwam nadat hij de Amstel Gold Race verloren had? Daar bleek uiteindelijk niks van waar te zijn.

“Er was geen moment sprake van dat hij te kloppen was”, klinkt het. “Na afloop hoorde ik hem zeggen dat wie dacht dat hij verzwakt uit de Amstel kwam, 'geen verstand van wielrennen' heeft.”

Maar volgens Thomas is dat niet de juiste woorden die de wereldkampioen over dat onderwerp in de mond nam. Hij is een fenomeen en precies dat maakt het verschil.

“Ik denk dat de mensen wel verstand hebben van wielrennen, maar niet van Pogacar. De snelheid waarmee hij reed... dat was gewoon buitenaards”, besluit Thomas.