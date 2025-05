🎥 Landgenoot laat zich rollen en grijpt naast zege en leidersplaats in Ronde van Romandië

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De tweede etappe van de Ronde van Romandië zorgde voor het nodige spektakel. Lennert Van Eetvelt greep echter naast de leidersplaats.

Lennert Van Eetvelt eindigde als vierde in deze rit, nadat hij was weggereden in de finale bij een groep met favorieten Almeida en Evenepoel.

“Veel renners hebben afgezien vanwege de hitte. Ik ook. Ik heb behoorlijk geleden vandaag”, vertelde onze landgenoot na afloop van de koers op Eurosport.

Toch zat hij in de goede groep, samen met Junior Lecerf, Juan Pedro López, Alex Baudin en Lorenzo Fortunato na de laatste beklimming.

Van Eetvelt wou sprinten voor de tweede plek nadat Fortunato net voor het ingaan van de laatste kilometer wegreed en de zege pakte.

“Je denkt aan het klassement, maar je wilt ook de rit winnen. Ik verwachtte dat Alex Baudin mee zou springen, toen Fortunato ging. Dat was geweldig geweest, dan had ik een kans.”

Maar dat gebeurde niet. Van Eetvelt doet wel een goede zaak in het klassement en daar is hij ook heel tevreden mee, zo vertelde hij nog.