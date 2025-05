Prachtige anekdote over Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik: "Weet je wat hij vertelde toen we aan 420 watt reden?"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar heeft met veel machtsvertoon Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Er stond andermaal geen maat op de wereldkampioen.

In de laatste voorjaarsklassieker heeft Tadej Pogacar de puntjes op de i gezet. De Sloveen kwam, zag en overwon. Ook Thomas Geraint was onder de indruk, maar had niet anders verwacht.

De Brit kreeg in het openingsuur van La Doyenne Tadej Pogacar eventjes naast zich tijdens het koersen. “Luik begint bergop hé?” zei de Sloveen, zo maakt Thomas duidelijk in zijn podcast Geraint Thomas Cycling Club.

“We reden meer dan 400 watt tijdens het gevecht om de vroege vlucht. Opeens hoorde ik: 'Hi G Thomas'. Ik kijk om en zie Pogacar. Hij komt naast me rijden en te praten over een nieuw horloge dat hij de volgende dag wilde bekijken”, lacht Thomas.

“Ik dacht: gast, we rijden 420 watt en jij wil nu een gesprek voeren? Ik voelde me goed, maar moest me focussen op mijn ademhaling. Hij zit echt op een ander niveau.”

Thomas zag al snel dat er niks zou in te brengen zijn tegen Pogacar. “Waarschijnlijk was het niet spectaculair om naar te kijken. Er was een ontsnapping, twee van onze mannen gingen mee, die werden teruggepakt en toen viel Pogacar aan. En dat was het.”