Tiesj Benoot legt uit waarom Visma Lease a Bike geen klassieker wist te winnen

Het had wat meer mogen zijn in het voorjaar voor Visma Lease a Bike. Dat beseft ook Tiesj Benoot maar al te goed.

Een klassieke overwinning is er voor Visma Lease a Bike niet gekomen. Volgens Tiesj Benoot zijn daar verschillende redenen voor aan te geven, zo vertelt hij in In De Waaier.

“Van Baarle ging onderuit in Down Under en volgens mij heeft hij daar iets meer schrik opgedaan voor de klassiekers”, vertelt onze landgenoot als eerste.

Ook de afwezigheid van Christophe Laporte, die het hele voorjaar ziek was, was een flinke aderlating voor Wout van Aert en co.

“Dat zijn twee belangrijke schakels die je op belangrijke momenten mist. Wout zal ook met iets minder vertrouwen zijn begonnen na alles wat hij vorig jaar heeft meegemaakt”, klinkt het.

Maar ook de concurrentie heeft duidelijk niet stilgezeten, zo merkt Benoot nog op. “Veel ploegen hebben zich versterkt, waaronder Lidl-Trek. Die zijn in de breedte vooruitgegaan. Daar moeten we ook niet lullig over doen, want het niveau in het peloton wordt ieder jaar hoger”, besluit hij.