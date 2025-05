Tiesj Benoot verklapt hoe Pogacar en co de tactiek van Jumbo-Visma van vroeger gebruiken

Elk jaar weer gaat de koers sneller en sneller. Volgens Tiesj Benoot van Visma Lease a Bike is dat helemaal normaal.

De snelheidsrecords worden elk jaar opnieuw verbroken. De manier van koersen zit daar volgens Tiesj Benoot voor veel tussen. Het gaat niet enkel om het materiaal dat beter en beter wordt.

Onze landgenoot van Visma Lease a Bike stelt dat zijn ploeg daar in het verleden voor verantwoordelijk was. “Met Jumbo-Visma zijn we daar destijds mee begonnen”, klinkt het in de talkshow In De Waaier. De bedoeling was heel erg duidelijk.

“Door de hele Tour de France een zo strak mogelijk tempo te rijden om Pogacar te kloppen. Dat zien we nu ook terug in de klassiekers. UAE weet: om de meest explosieve renners te lossen moeten we een zo hard mogelijke koers krijgen.”

De tactiek die Visma in de Tour gebruikte wordt nu ook in de klassiekers gebruikt, zij het dan wel door de ploeg van Pogacar.

“Zij zijn zo sterk in de breedte. Een Domen Novak rijdt de hele dag zo'n verschrikkelijk tempo. Doordat de beste klimmers ter wereld in die voorjaarskoersen meedoen, wordt er met een heel andere tactiek gestart. Op die manier vergroten de toppers enkel hun kansen op de winst”, besluit Benoot.