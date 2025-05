Contractverlenging bij Soudal-QuickStep: "Maar nog twee ervaren renners nodig"

Jurgen Foré is al druk in de weer voor 2026. Er mag voor de CEO van Soudal-QuickStep nog wat versterking bij komen.

13 renners van de huidige ploeg van Soudal-QuickStep hebben nog een contract voor 2026, maar volgens Jurgen Foré zijn er al 24 onder contract voor volgend jaar.

Dat vertelt hij aan La Dernière Heure, maar namen van al dat huiswerk noemt hij niet. Paul Magnier tekende al zeker bij, zijn contract werd verlengd tot eind 2027.

“Paul is een ruwe diamant die we geduldig willen polijsten, waarbij we de tijd nemen om de dingen goed te doen. We willen hem omringen met de juiste mensen”, klinkt het in de Waalse krant.

“Het wielrennen heeft de afgelopen jaren een lange weg afgelegd en we hebben gemerkt dat veelzijdige renners net zo goed van onschatbare waarde zijn in de klassiekers als dat ze het zware werk kunnen doen in bijvoorbeeld een grote ronde.”

Maar enkel jongeren is niet wat Foré voor ogen heeft. Er moet ook de nodige ervaring in de ploeg komen. “We zijn al actief op de transfermarkt, want hoewel we een aantal zeer getalenteerde jonge renners hebben, weten we ook dat we een of twee ervaren renners nodig hebben”, besluit hij.