Juan Ayuso komt met straffe uitspraken over ploegmaat Tadej Pogacar

Bij Tadej Pogacar in de ploeg zitten, het moet niet gemakkelijk zijn. Dat is ook de realiteit voor Juan Ayuso.

Juan Ayuso is een renner met veel individuele talenten, maar als Tadej Pogacar je ploegmaat is, is het maar zeer de vraag of je die wel effectief kan laten zien.

Hij heeft alvast de nodige doelstellingen voor ogen, want tot nu toe scoorde hij vooral in het tijdrijden, terwijl hij zichzelf eigenlijk als een klimmer ziet.

“Tijdrijden is heel belangrijk voor een klassementsrenner, want in het gebergte is het moeilijker om één of twee minuten terug te pakken”, klinkt het bij Wielerrevue.

Hij weet in ieder geval wat hij wil. “Het is een voordeel, maar ik wil ook beter gaan klimmen om het gat met renners als Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en Primož Roglič te dichten.”

Daarbij noemt hij opzettelijk zijn ploegmaat Tadej Pogacar niet, terwijl hij toch de man is naar wiens kunnen je jezelf wil toewerken. “Als ik zeg dat ik beter wil zijn dan hij is, dan wordt dat een ding in de pers”, is hij heel alert.

Toch droomt hij ervan ooit de beste renner van de wereld te zijn, zoals zijn ploegmaat. “Om ooit te zijn zoals hij nu is. Alleen laat het geen misverstand worden: ik zie hem natuurlijk niet als een rivaal. Hij is wél de persoon die de lat heeft gelegd en waar je naartoe wil als renner.”